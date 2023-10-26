Німеччина внесе €54,3 млн до Фонду підтримки енергетики України. На що спрямують кошти

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання, яке необхідне для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.

"Німеччина – надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни Росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства", - подякував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Вказано, що внесок Німеччини - це результат співпраці українського та німецького міненерго, а саме очільників відомств Германа Галущенка та Роберта Габека.