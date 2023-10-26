Німеччина внесе €54,3 млн до Фонду підтримки енергетики України. На що спрямують кошти
Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини внесе до Фонду підтримки енергетики України 54,3 мільйона євро
Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання, яке необхідне для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.
"Німеччина – надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни Росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства", - подякував міністр енергетики України Герман Галущенко.
Вказано, що внесок Німеччини - це результат співпраці українського та німецького міненерго, а саме очільників відомств Германа Галущенка та Роберта Габека.
- Раніше Німеччина вирішила збільшити підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. На потреби енергокомпаній цієї зими додатково виділять 195 млн євро.
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