Путін відвідає Туреччину, однією з центральних тем переговорів з Ердоганом буде Україна

Про це повідомляє Interfax.ru.

"Так, готується візит", - сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, підтвердивши, що поїздка Путіна до Туреччини запланована саме на лютий.

Зазначається, що "говорячи про можливість відновлення мирних переговорів щодо України в рамках стамбульського формату", він зазначив: "Можу сказати, що українська тематика буде як, напевно, одним з основних предметів переговорів".

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Що відомо про візит Путіна до Туреччини

20 січня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційними візитами президентів Росії та Ірану. Тоді зазначалося, що приїзд Путіна запланований на 12 лютого.