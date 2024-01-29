Путін відвідає Туреччину, однією з центральних тем переговорів з Ердоганом буде Україна
У Кремлі заявили, що в лютому готується візит Володимира Путіна до Туреччини. Однією з основних тем переговорів із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом буде Україна
Про це повідомляє Interfax.ru.
"Так, готується візит", - сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, підтвердивши, що поїздка Путіна до Туреччини запланована саме на лютий.
Зазначається, що "говорячи про можливість відновлення мирних переговорів щодо України в рамках стамбульського формату", він зазначив: "Можу сказати, що українська тематика буде як, напевно, одним з основних предметів переговорів".
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Що відомо про візит Путіна до Туреччини
20 січня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційними візитами президентів Росії та Ірану. Тоді зазначалося, що приїзд Путіна запланований на 12 лютого.
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