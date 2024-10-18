Умєров про підсумки засідання ради Україна – НАТО: "Противників вступу країни до Альянсу не було"

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей із міністрами оборони країн-членів НАТО, передає Укрінформ.

"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз, і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, їх будуть обговорювати непублічно. Але я з зали, за відчуттями, взагалі не почув нічого проти", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, Україна системно просуватиме свій план дій.

"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - зазначив Умєров.