Умєров про підсумки засідання ради Україна – НАТО: "Противників вступу країни до Альянсу не було"
Під час засідання ради Україна – НАТО, яке відбулося 17 жовтня в Брюсселі, противників вступу нашої держави до Альянсу не було
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей із міністрами оборони країн-членів НАТО, передає Укрінформ.
"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз, і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, їх будуть обговорювати непублічно. Але я з зали, за відчуттями, взагалі не почув нічого проти", - сказав очільник Міноборони.
За його словами, Україна системно просуватиме свій план дій.
"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - зазначив Умєров.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна "одного дня" приєднається до коаліції 33-м або 34-м членом.
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