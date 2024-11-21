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"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував використання Україною ракет Storm Shadow

Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
06:59
Війна з Росією Ракета Storm Shadow

Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтверджувати або спростувати використання Україною британських крилатих ракет Storm Shadow

Зміст

Про це повідомляє CNN.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти. Ми будемо захищатися і давати відсіч ... всіма доступними засобами", - заявив міністр.

Видання наголосило, що у середу російський військовий блогер опублікував у Telegram фотографії фрагмента ракети Storm Shadow, стверджуючи, що до 12 таких ракет було випущено по Курській області Росії. 

Читайте також: The Times: Ракети Storm Shadow. Як працює одна з найпотужніших зброя сучасності

Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • Bloomberg із посиланням на західного чиновника повідомило, що українські Збройні сили вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії.

 

Теги:
Новини
Україна
допомога Україні
Велика Британiя
ракетний удар
Рустем Умєров
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