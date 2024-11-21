"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував використання Україною ракет Storm Shadow

Про це повідомляє CNN.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти. Ми будемо захищатися і давати відсіч ... всіма доступними засобами", - заявив міністр.

Видання наголосило, що у середу російський військовий блогер опублікував у Telegram фотографії фрагмента ракети Storm Shadow, стверджуючи, що до 12 таких ракет було випущено по Курській області Росії.

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Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.