"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував використання Україною ракет Storm Shadow
Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтверджувати або спростувати використання Україною британських крилатих ракет Storm Shadow
Про це повідомляє CNN.
"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти. Ми будемо захищатися і давати відсіч ... всіма доступними засобами", - заявив міністр.
Видання наголосило, що у середу російський військовий блогер опублікував у Telegram фотографії фрагмента ракети Storm Shadow, стверджуючи, що до 12 таких ракет було випущено по Курській області Росії.
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Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.
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