Збитки у 30 млн грн: постачальнику 20 тис. неякісних спальних мішків військовій частині оголосили підозру
Директор товариства з обмеженою відповідальністю отримав підозру через постачання 20 тис. неякісних спальних мішків військовій частині Національної гвардії України
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що постачальнику повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Правоохоронці встановили, що у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тис. спальних мішків неналежної якості. Вони не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.
"Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн", - йдеться у дописі.
В Офісі генпрокурора кажуть, що наразі йому вже було обрано запобіжний захід. Натомість правову оцінку діям військовослужбовців Нацгвардії України буде надано за результатами дослідження зібраних доказів.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Тернопільщині судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки на понад 12 млн 690 тис. грн.
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