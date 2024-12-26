Збитки у 30 млн грн: постачальнику 20 тис. неякісних спальних мішків військовій частині оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що постачальнику повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Правоохоронці встановили, що у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тис. спальних мішків неналежної якості. Вони не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.

"Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн", - йдеться у дописі.

В Офісі генпрокурора кажуть, що наразі йому вже було обрано запобіжний захід. Натомість правову оцінку діям військовослужбовців Нацгвардії України буде надано за результатами дослідження зібраних доказів.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.