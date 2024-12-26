"РФ максимально затягує навіть процес старту будь-якої предметної розмови": політолог Несвітайлов про перемовини

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Навіть у скептиків були очікування, можливо, більш оптимістичні з приводу термінів, як це (перемовини щодо війни в Україні, - ред.) може відбуватися. Але зараз виглядає так, що найближчі пів року навряд чи відбудуться якісь глобальні зміни. Я б радий був помилитися, але все виглядає так, що Російська Федерація намагається максимально затягнути процес навіть старту будь-якої предметної розмови. Тому що вони втратили геополітичну позицію, вони втратили серйозний вплив на Близькому Сході, вони втрачають вплив на Кавказі. І Грузія для них виглядає пірровою перемогою на цей момент, і вони можуть дуже сильно поплатитися за те, що от так от нахабно вирішили проломити грузинів під себе. Поки що ще незрозуміло, чи вийде, але цей процес триває. І тому їм дуже важливо здобути тут зараз якусь перемогу в Україні, окупувати якомога більше, максимум територій, які вони зможуть окупувати до того моменту, коли таки доведеться за стіл переговорів сісти", - вважає він.

Максим Несвітайлов зауважив, що новообраний президент США Дональд Трамп замало у своїх заявах тисне на Росію.

"Замало тиску на Російську Федерацію. Тому що коли йшла розмова на початках у Дональда Трампа, що перемовини розпочнуться, якщо відмовиться Україна, то ми (США, - ред.) не будемо їй зброю надавати, не будемо підтримку надавати. Якщо не погодиться Росія, то надамо Україні ще більше зброї та підтримки. Заяви про те, що Трамп не виключає скасування дозволу бити далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації були. Про те, що Штати, можливо, забагато витрачали коштів на Україну були - можна розцінювати як примус України задуматись серйозно про переговори. Де такі розмови, де такі заяви в сторону Російської Федерації? Де заяви про те, що ось Путін недостатньо проявляє себе, дам наказ розібратись з приводу реальності постачання Україні Tomahawk. Питання навіть не в тому, щоб почати щось робити, питання в тому, щоб почати про це говорити принаймні", - зазначив політолог.