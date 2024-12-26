На Netflix вийшов другий сезон "Гри в кальмара"

Про це повідомили на Facebook-сторінці Netflix.

Другий сезон серіалу доступний на Netflix з українським дубляжем.

Про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Він став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Серіал отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.

Netflix повідомляв, що другий сезон "Гри в кальмара" зосередиться навколо того, щоб зʼясувати, хто такі організатори смертельної гри та чому вони це роблять.