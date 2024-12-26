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Огляд

Яка найвідоміша колядка у світі надихає українських захисників та як Байден може завдати прощального удару по арсеналу Путіна. Акценти світових ЗМІ 26 грудня

Андріана Стахів
26 грудня, 2024 четвер
11:19
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань історія та сучасність найвідомішої колядки у світі, яка сьогодні надихає українських захисників, а також те, як Джо Байден розглядає можливість прощального удару по арсеналу Путіна

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 грудня.

Яка найвідоміша колядка у світі надихає українських захисників

Львів перед Різдвом

Покровськ на сході України є батьківщиною однієї з найулюбленіших колядок у світі "Щедрика", розповідає BBC, але цього року в місті мало ознак Різдва. Лише сніг на безлюдних вулицях та скелети будівель і постійні звуки важких обстрілів.

Руйнуються не лише будівлі та будинки. Україна звинувачує Росію у спробах стерти її культурну ідентичність, зокрема, асоціації з добре відомою колядкою.

Більшість жителів Покровська вже втекли. 43-річна Оксана каже, що вона занадто налякана, щоб вийти з дому, але під час затишшя в обстрілах виходить на вулицю, щоб знайти дрова і вугілля. Вона ділиться з журналістами своїми сподіваннями на те, що українські військові зможуть утримати місто, але вважає це малоймовірним.

Місто вже підготувалося до найгіршого. Пам'ятник його знаменитому композитору Миколі Леонтовичу вже перенесли. Музична школа, яка називалася його ім'ям, тепер стоїть забита дошками і пустує.

BBC відзначає, що можливо, Леонтовича не дуже добре знають на Заході. Але мелодія, яку він написав, відома в усьому світі – з її вокалом, схожим на передзвін. Вважається, що ранні партитури композиції, заснованої на українському народному наспіві, Леонтович написав, коли жив і працював у Покровську між 1904 і 1908 роками.

В Україні знана під назвою "Щедрик", для більшості країн світу вона стала відома як Carol of the Bells, після того, як американський композитор Пітер Вілховскі написав англійські слова до пісні. 

Вікторія Аметова називає її "шедевром – візитною карткою Покровська". Вона теж донедавна викладала музику в місті, у школі, що мала ім'я Леонтовича. Зараз вона переїхала до відносно безпечного Дніпра. Саме там багато колишніх мешканців Покровська досі намагаються зберегти спогади про свій колишній дім.

Під вцілілим портретом Леонтовича Вікторія спостерігає, як 13-річна Анна Гасич грає на фортепіано знайомі акорди колядки. Сім'я Гасич втекла з Покровська цього літа. Але вони сповнені рішучості не забувати місце, яке досі називають домом. Мама Анни, Юлія, каже, що рада бачити, як її доньки грають "Щедрика".

"Коли я грала її вдома, вона здавалася щасливою. Вона нагадувала мені про зиму та Різдво, – говорить Анна. – Зараз для мене це більше сумна пісня, тому що вона нагадує мені про дім, і я дуже хочу туди повернутися".

Але, розповідають журналісти BBC, для одного українського військового гурту "Щедрик" став піснею, що надихає на опір. Вони навіть грають її в окопах, використовуючи зброю як імпровізовані інструменти.

Вони музиканти, але їхній командир нагадує мені, що вони насамперед солдати. Усі вони побували на передовій. Полковник Богдан Задорожний, керівник гурту та його диригент, каже, що пісня допомагає підняти солдатам настрій.

"Ці ритми піднімають настрій хлопцям на передовій і надихають їх на боротьбу", – каже він.

22-річний Роман використовує корпус ракетниці, наповнений рисом, щоб енергійно трясти в такт музиці. Він каже, що "Щедрик" – це "гордість нашої країни, це свобода, це в наших душах, у мене мурашки по шкірі від цієї пісні".

Полковник Задорожний підкреслює, що "Щедрик" засвідчує, що Україна є цивілізованою нацією, яка зараз перебуває у стані війни і бореться за свою ідентичність.

Покровськ цілком може опинитися в руках Росії. Але його мешканці роблять все можливе, щоб зберегти свою культуру та ідентичність. Директорка історичного музею Покровська Ангеліна Рожкова вже врятувала і перевезла у безпечне місце більшість цінних експонатів, зокрема артефакти з життя Леонтовича в Покровську. За її словами, Росія не просто хоче забрати територію України.

"Вона хоче знищити нашу культуру і все, що нам дороге", – наголошує Ангеліна Рожкова.

Важко говорити про перемогу, коли твоє місто руйнують, зауважують у BBC. Але його мешканці, як і музика Леонтовича, демонструють надзвичайну стійкість.

Життя Леонтовича обірвалося в 1921 році, коли його застрелив радянський агент. Його композиція стала символом боротьби за незалежність України. І залишається ним дотепер.

Байден розглядає можливість прощального удару по арсеналу Путіна

Джо Байден

Джо Байден, Фото: Getty Images

Президент Джо Байден в останні тижні свого перебування на посаді зважує можливість запровадження нових серйозних санкцій проти російського енергетичного сектору, повідомили чотири особи, знайомі з цим питанням, оскільки адміністрація розглядає це як прощальний удар у своїй фінансовій війні проти Володимира Путіна, пише The Washington Post.

Цей крок також надасть команді новообраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу на переговори з Путіним щодо припинення війни Росії з Україною.

За словами кількох людей, знайомих з цим питанням, ділиться WP, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот" міжнародних суден, що перевозять російську нафту до незахідних країн, а також на деяких російських експортерів нафти, які досі не були під санкціями. Серед можливих варіантів – відкликання ліцензії, яка дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції.

Якщо ці санкції будуть запроваджені, вони можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа. Серйозний крок проти Росії перед тим, як він залишить посаду, підкріпить заяви Байдена про те, що він згуртував західних союзників для рішучої відповіді на вторгнення в Україну у 2022 році. 

За час повномасштабного російського вторгнення Білий дім остерігався надто жорстко обмежувати експорт російських енергоносіїв, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту – і цін на газ для американських автовласників. Але інфляція різко знизилася порівняно з тим, що було кілька років тому, і вибори закінчилися, змінивши політичні розрахунки.

"Адміністрація Байдена була стурбована підвищенням цін на газ і погіршенням інфляції. Це було головним стримуючим фактором їхньої політики санкцій щодо Росії – внутрішні наслідки, – пояснив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман. – Але вибори закінчилися і інфляція під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не існує".

Сполучені Штати та їхні європейські партнери надали Києву допомогу на сотні мільярдів доларів, одночасно запровадивши низку фінансових санкцій проти російських банків, оборонних фірм, промислових виробників та інших компаній, відзначають у WP. Ці санкції набувають дедалі більшої сили: згідно з офіційними урядовими даними, річна інфляція в Росії перевищить 9%, а наступного року можлива рецесія. Центральний банк Росії підвищив процентні ставки до 21%.

Енергетичний сектор Росії, однак, постраждав лише частково, підтримуючи війська Путіна на полі бою і мінімізуючи економічні збитки всередині країни. Десь від третини до половини доходів російського бюджету надходить від продажу нафти і газу.

"Метою нових масштабних санкцій має стати двозначне зниження їхніх експортних надходжень протягом періоду від шести до 12 місяців", – сказав колишній старший директор з питань міжнародної економіки в адміністрації Байдена  Пітер Гаррелл, який зараз є науковим співробітником-нерезидентом Фонду Карнегі.

Однак Гаррелл додав, навіть якщо буде завдано значного удару, Росія продовжить отримувати значні доходи від експорту.

Високопоставлений чиновник адміністрації пояснив це рішення необхідністю забезпечити Україні "найкращу можливу позицію" для захисту і ведення мирних переговорів на "справедливих" умовах.

Західне "обмеження цін" на чолі зі США та європейськими союзниками обмежило енергетичні доходи Кремля, встановивши максимальну ціну, за якою країни-учасниці можуть легально купувати російську нафту. Але Росія продовжує шукати незахідні ринки для експорту, щоб обійти обмеження, зокрема, в Китаї та Індії.

Глобальні енергетичні ринки, ймовірно, дають Байдену більше свободи дій для посилення цих зусиль. Минулого місяця Міжнародне енергетичне агентство заявило, що очікує перевищення пропозиції над попитом наступного року, оскільки США, Канада та інші країни нарощують видобуток.

Ціни на газ залишаються набагато нижчими за максимуми 2022 року, і мало хто з експертів вірить, що навіть серйозний удар по російському видобутку енергоносіїв призведе до стрімкого зростання вартості газу на заправках.

Зважаючи на те, що термін Байдена спливає, притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України залишається одним з головних пріоритетів.

"Очевидно, що енергетика залишається найбільшим джерелом доходів Росії для фінансування її війни, – сказав Гаррелл. – І крок до посилення санкцій був би довгоочікуваним завершенням санкційної кампанії Байдена проти Росії".

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Війна з Росією
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