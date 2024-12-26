В окупованому Маріуполі росіяни планують відкрити авіабудівний завод
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що в окупованому Маріуполі планують відкрити завод, який працюватиме в авіаційній галузі
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Так, Пушилін заявив, що в місті створюватимуть та відновлюватимуть нові металеві підприємства машинобудівної, а також авіагалузі. Він зазначив, що в цьому напрямі вже нібито ведеться робота.
За інформацією міськради, раніше "ДНР" та об'єднана авіабудівна корпорація "Ростех", що виробляє літаки для потреб російської армії, підписали угоду про співпрацю. Зокрема, сторони розпочали обговорення розміщення виробничих майданчиків на території окупованої Донеччини.
"Варто зазначити, що одіозні заяви про відновлення металургійних підприємств у Маріуполі, створення робочих місць та запуск аеропорту робляться з 2022 року. Проте нічого не зроблено", – наголосили в Маріупольській міськраді.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що росіяни будують дорогу біля Маріуполя, щоб приховати переміщення техніки від місцевих жителів.
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