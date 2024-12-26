"Шлях у нікуди": Лавров висловився про перемирʼя в Україні

Про це повідомляє РИА Новости.

"Нас не може влаштувати порожня розмова. Поки що все, що ми чуємо, — це розмови про необхідність придумати якесь перемир'я... Перемир'я — це шлях в нікуди, нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які будуть фіксувати всі умови забезпечення безпеки Російської Федерації і законні інтереси безпеки наших сусідів, але в контексті, який буде міжнародно-правовим способом буде закріплювати неможливість порушень цих домовленостей", - сказав Лавров.

Глава дипломатичного відомства РФ також додав: "ніхто особливо не приховує", що перемирʼя потрібне нібито для того, аби "накачати Київ зброєю".