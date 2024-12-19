Каллас і Науседа на засіданні Євроради назвали ідею щодо перемовин між Україною та РФ передчасною

Про це вона сказала 19 грудня на засіданні Євроради в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Занадто раннє просування переговорів насправді буде поганою угодою для України. Всі інші гравці у світі уважно стежать за тим, як ми діємо в цьому випадку. Тому нам справді потрібно бути сильними. Сирія показує нам, що Росія не непереможна, і ми не маємо недооцінювати власну силу", – сказала Каллас.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не бачить готовності РФ до переговорів, тож ЄС має більше підтримувати Україну.

"Я чую чутки щодо можливих мирних переговорів. І на мою думку – зарано. Бо наразі Росія у наступальному режимі, Росія просувається, відчуває сильнішу позицію у будь-яких можливих переговорах. І це призведе не до справедливого і стійкого миру. Якщо ми будемо намагатися зробити щось у цій ситуації – це буде несправедливий і нестійкий мир", - сказав політик.