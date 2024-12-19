Каллас і Науседа на засіданні Євроради назвали ідею щодо перемовин між Україною та РФ передчасною
Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що передчасне просування переговорів із Росією не матиме позитивного результату для України
Про це вона сказала 19 грудня на засіданні Євроради в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
"Занадто раннє просування переговорів насправді буде поганою угодою для України. Всі інші гравці у світі уважно стежать за тим, як ми діємо в цьому випадку. Тому нам справді потрібно бути сильними. Сирія показує нам, що Росія не непереможна, і ми не маємо недооцінювати власну силу", – сказала Каллас.
Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не бачить готовності РФ до переговорів, тож ЄС має більше підтримувати Україну.
"Я чую чутки щодо можливих мирних переговорів. І на мою думку – зарано. Бо наразі Росія у наступальному режимі, Росія просувається, відчуває сильнішу позицію у будь-яких можливих переговорах. І це призведе не до справедливого і стійкого миру. Якщо ми будемо намагатися зробити щось у цій ситуації – це буде несправедливий і нестійкий мир", - сказав політик.
- 16 грудня президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки РФ.
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 17 грудня заявив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
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