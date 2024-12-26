Таїланд прийняв запрошення РФ стати партнером БРІКС

Про це заявив речник МЗС Таїланду Джіраю Хунсуб, передає Bangkok Post.

Так, 24 грудня відбулося засідання кабінету міністрів, на якому було ухвалено рішення, що Таїланд дасть позитивну відповідь на це запрошення.

Водночас міністр закордонних справ Таїланду надіслав лист міністру закордонних справ Росії, в якому було надано згоду Таїланду приєднатися до БРІКС як країна-партнер.

За його словами, членство в БРІКС принесе користь Таїланду, сприяючи розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Це також допоможе підвищити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в міністерстві.