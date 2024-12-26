Таїланд прийняв запрошення РФ стати партнером БРІКС
Таїланд прийняв запрошення Росії стати країною-партнером БРІКС. У країні переконані, що це принесе користь, сприяючи розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки
Про це заявив речник МЗС Таїланду Джіраю Хунсуб, передає Bangkok Post.
Так, 24 грудня відбулося засідання кабінету міністрів, на якому було ухвалено рішення, що Таїланд дасть позитивну відповідь на це запрошення.
Водночас міністр закордонних справ Таїланду надіслав лист міністру закордонних справ Росії, в якому було надано згоду Таїланду приєднатися до БРІКС як країна-партнер.
За його словами, членство в БРІКС принесе користь Таїланду, сприяючи розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Це також допоможе підвищити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в міністерстві.
- У січні п'ять нових країн - Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ - офіційно вступили та стали повноцінними членами міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.
- Уряд Таїланду у вівторок, 28 травня, схвалив проєкт листа про наміри приєднатися до блоку БРІКС.
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