Розширення БРІКС: до організації приєдналися ще п'ять країн

Про це повідомляє Africanews.

Видання пише, що також до БРІКС приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ.

"Зростання БРІКС може означати зміну геополітичного ландшафту, хоча аналітики, як і раніше, не впевнені в тому, чи буде це розширення допомогою або перешкодою для членів БРІКС", - ідеться в матеріалі.

Деякі експерти кажуть, що розбіжності всередині групи можуть послабити процес ухвалення рішень і силу БРІКС загалом. Однак члени БРІКС сподіваються, що розширення сприятиме "більшому представництву економік, що розвиваються, і надасть шанс не бути залежними від долара США".

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд заявив, що БРІКС є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічного співробітництва.