Розширення БРІКС: до організації приєдналися ще п'ять країн
П'ять нових країн офіційно вступили та стали повноцінними членами міждержавного об'єднання під назвою БРІКС
Про це повідомляє Africanews.
Видання пише, що також до БРІКС приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ.
"Зростання БРІКС може означати зміну геополітичного ландшафту, хоча аналітики, як і раніше, не впевнені в тому, чи буде це розширення допомогою або перешкодою для членів БРІКС", - ідеться в матеріалі.
Деякі експерти кажуть, що розбіжності всередині групи можуть послабити процес ухвалення рішень і силу БРІКС загалом. Однак члени БРІКС сподіваються, що розширення сприятиме "більшому представництву економік, що розвиваються, і надасть шанс не бути залежними від долара США".
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд заявив, що БРІКС є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічного співробітництва.
- 24 серпня на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі лідери організації запросили 6 країн стати новими членами об'єднання. Запрошення отримали Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ.
- 29 грудня новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно поінформував лідерів Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії щодо відмови країни вступати до блоку БРІКС.
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