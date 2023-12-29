Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС

Про це пише Infobae.

"Хотів би повідомити, що на даному етапі включення Аргентинської Республіки до БРІКС як повноправного члена з 1 січня 2024 року не вважається за доцільне", – йдеться у листі.

Серед причин відмови - торговельна війна, яку блок веде зі США, а також підтримка, більшою чи меншою мірою, ХАМАСу, який веде жорстоку війну проти Ізраїлю.

Мілей зазначив, що має інший погляд на міжнародну ситуацію і відкидає ідеологію Китаю та його зовнішньополітичний курс.

"Я не збираюся наполягати на угоді з комуністами", — відповів політик на запитання про БРІКС.