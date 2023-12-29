Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС
Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно поінформував лідерів Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії щодо відмови Аргентини вступати до блоку БРІКС
Про це пише Infobae.
"Хотів би повідомити, що на даному етапі включення Аргентинської Республіки до БРІКС як повноправного члена з 1 січня 2024 року не вважається за доцільне", – йдеться у листі.
Серед причин відмови - торговельна війна, яку блок веде зі США, а також підтримка, більшою чи меншою мірою, ХАМАСу, який веде жорстоку війну проти Ізраїлю.
Мілей зазначив, що має інший погляд на міжнародну ситуацію і відкидає ідеологію Китаю та його зовнішньополітичний курс.
"Я не збираюся наполягати на угоді з комуністами", — відповів політик на запитання про БРІКС.
- На саміті БРІКС улітку шість країн - Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ - отримали запрошення вступити до блоку.
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