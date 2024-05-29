Таїланд прийняв рішення почати процес вступу до БРІКС, де цьогоріч головує Росія
Уряд Таїланду у вівторок, 28 травня, схвалив проєкт листа про наміри приєднатися до блоку БРІКС. Цього року в організації головує Росія і організовує саміт у Казані
Про це йдеться на сайті тайського уряду.
Речник прем’єр-міністра Таїланду Чай Вачаронке заявив, що нині БРІКС розширює співпрацю з країнами, які не є членами блоку. Зокрема, група запросила держави, що не є членами, на 16-й саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня.
У Бангкоку покладають надію, що участь у саміті прискорить процес вступу країни до організації.
У тайському уряді переконані, що приєднання до групи БРІКС принесе користь країні, наприклад, посилить її роль на міжнародній арені.
Як зазначається на урядовому сайті, Таїланд зокрема прагне "приєднатися до створення нового світового порядку".
- У січні п'ять нових країн - Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ - офіційно вступили та стали повноцінними членами міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.
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