Таїланд прийняв рішення почати процес вступу до БРІКС, де цьогоріч головує Росія

Про це йдеться на сайті тайського уряду.

Речник прем’єр-міністра Таїланду Чай Вачаронке заявив, що нині БРІКС розширює співпрацю з країнами, які не є членами блоку. Зокрема, група запросила держави, що не є членами, на 16-й саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня.

У Бангкоку покладають надію, що участь у саміті прискорить процес вступу країни до організації.

У тайському уряді переконані, що приєднання до групи БРІКС принесе користь країні, наприклад, посилить її роль на міжнародній арені.

Як зазначається на урядовому сайті, Таїланд зокрема прагне "приєднатися до створення нового світового порядку".