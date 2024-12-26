У РФ заявили про готовність до "консультацій щодо України" з адміністрацією Трампа
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до "консультацій щодо України" з адміністрацією Дональда Трампа та висловив сподівання, що в США "вникнуть у першопричини конфлікту"
Про це пише російська служба "Интерфакс".
"Ми готові завжди до консультацій, готові ще раз – якщо хтось не розуміє нашу багаторазово і гранично ясно викладену позицію – підтверджувати: відкриті до будь-яких переговорів, якщо переговори будуть по суті, про першопричини й принципи, про які сказав президент Путін у червні цього року", – сказав Лавров.
За його словами, заяви спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога про те, що Мінські домовленості були проваленою спробою врегулювання, свідчать про те, що "йому ще належить зануритися в українське досьє глибше".
"Напевно, пану Келлогу потрібно глибше в цьому розібратися, Мінські домовленості були не спробою, це було рішення Ради безпеки ООН, яке розтоптали", – додав Лавров.
- Сергій Лавров 26 грудня також заявив, що перемир'я в Україні є "шляхом у нікуди", і Москві потрібні "остаточні юридичні домовленості" для своєї безпеки.
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