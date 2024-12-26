У РФ заявили про готовність до "консультацій щодо України" з адміністрацією Трампа

Про це пише російська служба "Интерфакс".

"Ми готові завжди до консультацій, готові ще раз – якщо хтось не розуміє нашу багаторазово і гранично ясно викладену позицію – підтверджувати: відкриті до будь-яких переговорів, якщо переговори будуть по суті, про першопричини й принципи, про які сказав президент Путін у червні цього року", – сказав Лавров.

За його словами, заяви спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога про те, що Мінські домовленості були проваленою спробою врегулювання, свідчать про те, що "йому ще належить зануритися в українське досьє глибше".

"Напевно, пану Келлогу потрібно глибше в цьому розібратися, Мінські домовленості були не спробою, це було рішення Ради безпеки ООН, яке розтоптали", – додав Лавров.