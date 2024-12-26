У Південній Кореї опозиція оголосила, що голосуватиме за імпічмент виконувача обовʼязків президента

Про це повідомляє Reuters.

Акцентується, що голосування за імпічмент Док Су може поглибити конституційну кризу в Південній Кореї, спричинену оголошенням воєнного стану президентом Юн Сок Йольом 3 грудня, який тривав близько 6 годин.

Опозиційна демократична партія погрожувала виконувачу обовʼязків імпічментом, якщо той негайно не призначить трьох суддів на вакантні місця у конституційному суді, що розглядає справу про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Парламент проголосував за призначення суддів, проте Дон Су не підписав відповідний документ.

"Стало зрозуміло, що прем'єр-міністр і виконувач обов'язків президента Хан Док Су не має ані кваліфікації, ані бажання захищати конституцію", - заявив очільник Демократичної партії Пак Чан Де.

У випадку оголошення імпічменту, обовʼязки президента Південної Кореї виконуватиме міністр фінансів.

У матеріалі йдеться, що Демократична партія опозиції має більшість у парламенті, однак між партіями й деякими дослідниками конституційного права є розбіжності стосовно того, чи потрібно для імпічменту виконувачу обовʼязків президента проста більшість або дві третини голосів.

Док Су раніше заявляв, що не призначатиме трьох суддів, допоки партії не досягнуть згоди щодо цього рішення. Він зазначав, що його дії без політичного консенсусу можуть зашкодити конституційному порядку.

25 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вдруге не з'явився на допит за викликом об’єднаної слідчої групи у справі щодо оголошення в країні воєнного стану.





