Зараз голосування за кандидатів у Громадську антикорупційну раду Міноборони зупинено. Рєшали відкрито пишуть, що ціль – перебити заклики блогерів голосувати за притомних кандидатів іншими новинами й провести лояльних до Банкової людей, спотворивши результати голосування.

А ще країна в смартфоні - це можливість для своїх пропагандистів на кшталт Джокера отримувати доступ до голосування, коли для всіх інших голосування закрите.

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