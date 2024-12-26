Зрив голосування за Громадську раду МО: маєте "державу в смартфоні"
Що таке країна в смартфоні? Це коли ти можеш зірвати голосування за незручних тобі активістів, не виходячи зі свого Офісу на Банковій*
Зараз голосування за кандидатів у Громадську антикорупційну раду Міноборони зупинено. Рєшали відкрито пишуть, що ціль – перебити заклики блогерів голосувати за притомних кандидатів іншими новинами й провести лояльних до Банкової людей, спотворивши результати голосування.
А ще країна в смартфоні - це можливість для своїх пропагандистів на кшталт Джокера отримувати доступ до голосування, коли для всіх інших голосування закрите.
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Надання такого окремого доступу Джокеру говорить про те, що система голосування може бути під ручним управлінням. Відповідно, результати майбутнього голосування для мене залишаться під питанням.
Звичайно, паспорт у смартфоні – це дуже зручно. Але маємо дивитися правді у вічі: держава у смартфоні – це грандіозне наїб*лово, розроблене для того, щоб фальсифікувати вибори президента і Верховної Ради.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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