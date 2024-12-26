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Ексклюзив

Ворог штурмує малими піхотними групами, інколи - із застосуванням техніки, - начальник розвідки дивізіону бригади "Рубіж"

Марина Клюєва
26 грудня, 2024 четвер
09:28
Війна з Росією ЗСУ

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів про найгарячіший напрямок за минулу добу

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Станом на даний момент бригада "Рубіж" має свої батальйони на Лимано-Куп’янському напрямку і також на Сіверському напрямку. І за минулу добу противник намагався штурмувати по всім напрямкам, де стоять батальйони бригади "Рубіж". Зокрема 7 разів на Куп’янському, 26 разів на Лиманскому - це найгарячіший був напрямок за добу, і також 2 штурми були в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Трохи зменшилась активність противника по нанесенню ударів КАБами з використанням авіації, але він продовжує щільно використовувати артилерію, включно з ракетними системами залпового вогню, дуже багато FPV-дронів використовує, і в основному, хоча пробує штурмувати малими піхотними групами, але також трапляються і випадки, коли штурми проходять із застосуванням техніки", - сказав він. 

Попри це Данило Борисенко наголосив, що військові надійно тримають оборону на своїх напрямках і ефективно нищать ворога, не підпускаючи його до позицій. 

"Оборона тримається стійко, хлопці працюють максимально ефективно, намагаються стримувати ворога, завдавати йому якомога найбільших втрат. І підрозділи наших FPV-дронів в тому числі намагаються якомога ефективніше працювати ще на підступах до лінії бойового зіткнення, таким чином убезпечуючи нашу піхоту і унеможливлюючи просування противника і його спробу вступити вже в ближній стрілецький бій. Також нищиться і логістика окупантів, вже подалі ЛБЗ, також за допомогою і FPV-дронів, і артилерії. Зенітники бригади “Рубіж” також дуже ефективно працюють по розвідувальним БПЛА противника, типу Орлан, Zala, Суперкам. Словом, як єдиний організм стараємося працювати, підтримуючи одне одного на різних лініях. На різних дальностях від лінії бойового зіткнення стоїмо, оборона стійка, противник на наших напрямках успіху не має", - зазначив військовий.

  • 24 грудня офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку напружена.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
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