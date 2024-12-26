Повітряні сили ЗСУ вдарили по об'єкту ВПК у Ростовській області РФ
Повітряні сили Збройних Сил України днями завдали удару по ворожому об'єкту військово-промислового комплексу в Кам'янську-Шахтинському, що в Ростовській області РФ
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Там зазначили, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, що застосовуються для ураження об'єктів цивільної інфраструктури України, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції.
"Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні Сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу", – додали в СтратКомі.
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