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Ексклюзив

Правозахисниця Денісова розповіла про деталі експериментального проєкту в Дії для військових та їхній сімей

Марина Клюєва
26 грудня, 2024 четвер
09:55
Суспільство ЗСУ

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла якими послугами та коли зможуть скористатися військові та їхні родини в рамках експериментального проєкту уряду

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"10 грудня Кабінет міністрів започаткував такий експериментальний проєкт щодо можливості отримання публічної послуги на реалізацію пільг, який законом передачено через портал Дія. Це зможуть зробити громадяни України, яким вже виповнилося 18 років, і які служать зараз в ЗСУ. Або які вже відслужили в ЗСУ, або члени сімей загиблих померлих, на жаль, військовослужбовців Збройних сил України. Вони зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни через портал Дія. Це спростить ту процедуру, яку зараз вони проходять. Одноразову грошову допомогу при отриманні інвалідності, пенсію по інвалідності, дострокову пенсію за віком та послуги реабілітації", - зазначила вона. 

Людмила Денісова зауважила, що програма запрацює з 12 квітня 2025 року, якщо до цього часу роботу проєкту узгодять між собою профільні міністерства та служби. 

"Члени сімей загиблих зможуть оформити одноразову грошову допомогу в зв’язку із загибеллю, можуть отримати пенсію по втраті годувальника, соціальні послуги, пільги на житлово-комунальні послуги, опалення, газу та придбання твердого палива. Але це буде можливо, якщо ті міністерства, їх 6, які визначив Кабінет міністрів для реалізації. Це Міністерство цифрової трансформації, оборони, охорони здоров’я, соціальної політики, у справах ветеранів, Міністерство внутрішніх справ і Державна податкова служба, міграційна, судова і пенсійний фонд України. Якщо вони до 12 квітня 2025 року зроблять всі свої реєстри, об’єднають їх, буде взаємодія. То, звісно, що з 12 квітня наступного року наші громадяни зможуть цим користуватися", - розповіла правозахисниця. 

  • 10 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволить через Дію оформити низку послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Дія
Військові новини
ЗСУ загиблі
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