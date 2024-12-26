Лавров стверджує, що Франція пропонувала РФ налагодити діалог щодо врегулювання в України без участі Києва

Про це він заявив в інтерв'ю російським й іноземним ЗМІ, передає "Коммерсант".

"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України", - заявив Лавров.

За його словами, Росія вітає таке рішення, проте не знає, яким буде "результат від таких ініціатив і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим".

Глава МЗС РФ зауважив, що Франція навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну.

"Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", - додав він.