Сексистські висловлювання в КНУ ім. Шевченка: Вчена рада проголосувала за звільнення професора Василенка, - ЗМІ

Про це повідомляє "Бабель" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 26 грудня відповідне питання розглядатимуть на етичній комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

"Попередньо рішення вже ухвалили - викладач отримає другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану Василенко отримав близько року тому", - йдеться у дописі.