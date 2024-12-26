Сексистські висловлювання в КНУ ім. Шевченка: Вчена рада проголосувала за звільнення професора Василенка, - ЗМІ
Вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора Микити Василенка, який неетично висловлювався про українських жінок
Про це повідомляє "Бабель" із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що 26 грудня відповідне питання розглядатимуть на етичній комісії КНУ імені Тараса Шевченка.
"Попередньо рішення вже ухвалили - викладач отримає другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану Василенко отримав близько року тому", - йдеться у дописі.
- Викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко в ефірі російського пропагандиста неетично висловився про українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець скерував листи до компетентних органів, ректор пообіцяв "вжити заходів".
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