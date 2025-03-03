Сварка в Овальному кабінеті розглядається як подарунок Кремлю та чи можна налагодити українсько-американські відносини. Акценти світових ЗМІ 3 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 березня.

Напруженість між Сполученими Штатами та Україною, яку оголила зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті, в Москві сприймають як подарунок

The Washington Post пише, що вибух в Овальному кабінеті минулого тижня, коли віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Зеленського в недостатній вдячності за підтримку США, а Трамп попередив, що його відмова від компромісу з Путіним - це "гра з Третьою світовою війною", була сприйнята тут як подарунок Кремлю.

Редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков сказав The Washington Post, що ця зустріч ідеально відповідає російському наративу.

"Нам навіть не потрібно втручатися — ми можемо просто ретранслювати те, що говорять американці", — сказав Ремчуков. Він зазначив, що Путін "розумно утримався від коментарів" щодо зустрічі і поки що може дозволити собі мовчати.

Минулого місяця Сполучені Штати і Росія провели перші переговори після російського вторгнення в Україну. Після завершення зустрічей у Саудівській Аравії держсекретар Марко Рубіо вихваляв потенційно історичне економічне партнерство, яке Вашингтон і Москва могли б налагодити після закінчення війни. Відтоді Трамп говорив про спробу укласти деякі угоди щодо економічного розвитку з Москвою. Путін дав зрозуміти, що Росія відкрита до економічної співпраці, включно з розробкою Арктики та видобутком рідкісноземельних мінералів.

Високопоставлений чиновник Кремля, який говорив на умовах анонімності, сказав The Post, що Америка потенційно буде готова говорити про зняття санкцій. Але тільки після мирного врегулювання.

Російський науковець, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав The Post, що зараз міністерство закордонних справ розділене на тих, хто ніколи не довіряє американцям, і тих, хто бачить історичну можливість відновити діалог, швидко підготувати саміт і отримати результати.

Після сюрреалістичної бійки в Овальному кабінеті зараз тривають напружені зусилля, щоб спробувати виправити ситуацію

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

POLITICO пише, що за порадами своїх американських друзів і радників, а також впливового керівника Офісу президента Андрія Єрмака Зеленський намагався уникати антагонізму проти президента Америки Дональда Трампа після його переобрання.

"Підіграйте" — такою була порада Зеленському, і, враховуючи неприязнь між Трампом і Зеленським, яка сягає 2019 року, коли український лідер не погодився на вимогу Трампа стосовно розслідування щодо сина колишнього президента США Джо Байдена, - слідування цій пораді було вирішальним.

Дотримуватися цього завжди було складно, хоча ніхто не міг передбачити, наскільки ефектно президента Зеленського зіштовхнуть зі скелі. Тепер питання в тому, чи можна щось виправити.

Після інциденту вживаються наполегливі зусилля, щоб спробувати виправити частину збитків і зателефонувати Зеленському та Трампу, щоб спробувати врятувати стосунки. Європейські лідери також закликають і прагнуть організувати телефонну розмову між двома, під час якої український президент висловить жаль з приводу того, як розгорнулася зустріч, але не вибачиться.

Виступаючи перед групою республіканських і демократичних законодавців у Вашингтоні перед зустріччю з Трампом і Венсом, український лідер дав зрозуміти, що буде тиснути на Трампа, щоб той погодився на гарантії безпеки для післявоєнної України, але сенатор-республіканець Ліндсі Грем, серед інших, застеріг його бути обережним і не зосереджуватися на розбіжностях. Коротше - віддати перемогу Трампу.

Єрмак також закликав Зеленського залишатися жорстко зосередженим на угоді з корисними копалинами — гарантії безпеки можуть бути пізніше. Але роздратований Венсом Зеленський збився з курсу.

Велике питання полягає в тому, чи є завдана шкода непоправною. Дехто з української сторони покладає надії на подальшу реакцію Трампа, який попрямував до свого курорту у Флориді.

"У нього не було піни з рота. І деякі люди в адміністрації вказували мені на це. Схоже, Трамп відчуває, що Зеленський перебуває у несприятливому психологічному стані через стрес останніх трьох років", - сказав республіканський експерт з питань зовнішньої політики в інтерв'ю виданню POLITICO.

Він також додає - що без угоди про корисні копалини Трамп ні в якому разі не піде або не зможе піти до Конгресу, щоб попросити більше грошей для України. А без цього ймовірність дорівнює нулю.