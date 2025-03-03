Генерал Романенко запропонував три шляхи для покращення воєнно-політичної ситуації в Україні

Про це розповів засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

В умовах загострення воєнно-політичної ситуації на фронтах, зокрема на Курщині, на півночі Харківської області, а також на інших напрямках, постала необхідність в ухваленні критично важливих рішень.

Романенко каже, що для цього необхідно працювати над трьома ключовими напрямками. Серед них - забезпечення рівномірного розподілу навантаження та справедливий підхід до формування резервів у війську.

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"Має бути запроваджена справедлива мобілізація. Призов має охоплювати громадян віком від 18 до 60 років. Також необідний перехід економіки на воєнний лад та посилення відповідальності громадян за захист держави. Необхідно вдосконалити законодавство, в тому числі, для боротьби з корупцією, щоб не допустити зловживань під час воєнного стану", - повідомив він.

Четвертий рік повномасштабної війни ставить перед країною нові виклики, які потребують рішучих дій. Хоча в чомусь вони можуть бути непопулярними, обʼєктивні закони війни цього вимагають, додав генерал.