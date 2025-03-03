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Ексклюзив

Генерал Романенко запропонував три шляхи для покращення воєнно-політичної ситуації в Україні

Тетяна Нижник
3 березня, 2025 понедiлок
11:30
Війна з Росією

Незважаючи на певні успішні контратаки українських військ поблизу Покровська, загальна ситуація на фронті вимагає нових підходів

Зміст

Про це розповів засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

В умовах загострення воєнно-політичної ситуації на фронтах, зокрема на  Курщині, на півночі Харківської області, а також на інших напрямках, постала необхідність в ухваленні критично важливих рішень.

Романенко каже, що для цього необхідно працювати над трьома ключовими напрямками. Серед них - забезпечення рівномірного розподілу навантаження та справедливий підхід до формування резервів у війську.

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"Має бути запроваджена справедлива мобілізація. Призов має охоплювати громадян віком від 18 до 60 років. Також необідний перехід економіки на воєнний лад та посилення відповідальності громадян за захист держави. Необхідно вдосконалити законодавство, в тому числі, для боротьби з корупцією, щоб не допустити зловживань під час воєнного стану", - повідомив він.

Четвертий рік повномасштабної війни ставить перед країною нові виклики, які потребують рішучих дій. Хоча в чомусь вони можуть бути непопулярними, обʼєктивні закони війни цього вимагають, додав генерал.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі українське виробництво покриває 30% потреб Збройних Сил України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
військові
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окупанти
Харківщина
Військові новини
Економіка
Покровськ
Курськ
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