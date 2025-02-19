Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво
Наразі українське виробництво покриває 30% потреб Збройних Сил України
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ, передає Укрінформ.
"У нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% з усього того, що нам потрібно (йдеться про потреби армії, - ред.), ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало, і це більше, ніж сьогодні робить окремо кожна з країн Європи", - зазначив Зеленський.
За його словами, український ОПК не зупинятиметься й нарощуватиме виробництво.
"Будемо все одно збільшувати виробництво, передусім, дронів, РЕБів, артилерії", - додав глава держави.
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Він також наголосив на тому, що навіть якщо війна завершиться, ми все одно будемо поруч з "цим сусідом" – Росією.
"Розуміємо, що поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе – це ключове", - підкреслив Зеленський.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили завдання українських виробників зброї на 2025 рік.
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