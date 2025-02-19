Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ, передає Укрінформ.

"У нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% з усього того, що нам потрібно (йдеться про потреби армії, - ред.), ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало, і це більше, ніж сьогодні робить окремо кожна з країн Європи", - зазначив Зеленський.

За його словами, український ОПК не зупинятиметься й нарощуватиме виробництво.

"Будемо все одно збільшувати виробництво, передусім, дронів, РЕБів, артилерії", - додав глава держави.

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Він також наголосив на тому, що навіть якщо війна завершиться, ми все одно будемо поруч з "цим сусідом" – Росією.

"Розуміємо, що поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе – це ключове", - підкреслив Зеленський.