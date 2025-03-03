Температура сягне +15 °C: прогноз погоди в Україні на перший весняний тиждень від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 4 березня в Україні очікується суха погода.

Температура повітря протягом дня очікується в межах +3...+8 °C, на сході +2+5 °C, а у західній частині +7...+12 °C.

Синоптикиня попереджає, що у вівторок в Україні буде вітряно - пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Погода у столиці

У Києві завтра також очікується сильний вітер. Опади тим часом малоймовірні.

Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 °C.

Коли очікувати тепла

За даними Наталки Діденко, надалі у регіонах поступово наростатиме тепло.

Уже всередині тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у західних областях - до +17 °C.



