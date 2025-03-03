Температура сягне +15 °C: прогноз погоди в Україні на перший весняний тиждень від Наталки Діденко
У вівторок, 4 березня, в Україні ще буде прохолодно і вітряно. Проте вже із середини тижня температура повітря підійматиметься і погода ставатиме по-справжньому весняною
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, 4 березня в Україні очікується суха погода.
Температура повітря протягом дня очікується в межах +3...+8 °C, на сході +2+5 °C, а у західній частині +7...+12 °C.
Синоптикиня попереджає, що у вівторок в Україні буде вітряно - пориви можуть досягати 15-20 м/с.
Погода у столиці
У Києві завтра також очікується сильний вітер. Опади тим часом малоймовірні.
Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 °C.
Коли очікувати тепла
За даними Наталки Діденко, надалі у регіонах поступово наростатиме тепло.
Уже всередині тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у західних областях - до +17 °C.
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