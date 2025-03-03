На акції протесту проти Маска в Нью-Йорку затримали 9 людей
Під час мітингу біля місцевого дилерського центру Tesla в Нью-Йорку затримали 9 людей, які виступали проти ролі бізнесмена Ілона Маска в проведенні масштабних скорочень федеральних службовців США
Про це пише Reuters.
Зазначається, що в акції протесту взяли участь сотні людей, однак вона була лише однією з хвилі демонстрацій під магазинами Tesla, організованих по всіх Штатах. Протестувальники також збиралися під дилерськими центрами у Джексонвіллі (штат Флорида), Тусоні (штат Аризона) та інших містах.
Мітингарі блокували рух транспорту, скандували та розмахували плакатами з написами "Спаліть Tesla: врятуйте демократію" та "Ні диктаторам у США".
Учасники акцій протесту обурені діями Маска щодо скорочення федерального уряду, що призвело до звільнення тисяч працівників і розірвання сотень федеральних договорів оренди.
Нещодавно з департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска у США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляються використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг".
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