На акції протесту проти Маска в Нью-Йорку затримали 9 людей

Про це пише Reuters.

Зазначається, що в акції протесту взяли участь сотні людей, однак вона була лише однією з хвилі демонстрацій під магазинами Tesla, організованих по всіх Штатах. Протестувальники також збиралися під дилерськими центрами у Джексонвіллі (штат Флорида), Тусоні (штат Аризона) та інших містах.

Мітингарі блокували рух транспорту, скандували та розмахували плакатами з написами "Спаліть Tesla: врятуйте демократію" та "Ні диктаторам у США".

Учасники акцій протесту обурені діями Маска щодо скорочення федерального уряду, що призвело до звільнення тисяч працівників і розірвання сотень федеральних договорів оренди.

Нещодавно з департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска у США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляються використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг".



