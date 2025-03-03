Окупанти хочуть підірвати всі дамби вздовж річки Малий Кальчик на Донеччині, - Андрющенко
Російські окупанти запланували екоцид і мають намір підірвати всі дамби вздовж річки Малий Кальчик у Донецькій області
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Планується підрив усіх дамб уздовж річки Малий Кальчик з метою наповнення Старокримського водосховища, яке вже суттєво обміліло. Це рішення є не лише неефективним, а й екологічно згубним: воно призведе до радикальної зміни природного балансу, перетворивши прилеглі території Малого Кальчику на пустелю. Адже ця річка є не просто частиною мікроклімату – вона єдине джерело води для живлення рослин у цьому регіоні", - пише Андрющенко.
За інформацією джерела, окупанти також хочуть осушити або перекачати воду з Павлопільського водосховища.
"Обидва рішення спрямовані на тимчасове розв'язання проблеми водопостачання Маріуполя, однак їхня ефективність украй обмежена: перший захід забезпечить воду максимум на тиждень, другий — до місяця. При цьому такі дії не лише не усунуть дефіцит води в місті, а й неминуче спричинять гуманітарну катастрофу в Маріуполі та незворотні екологічні зміни в регіоні. З огляду на масштаб і характер впливу, ці плани можна класифікувати як продовження політики екоциду", - написав Петро Андрющенко.
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