"Я бачив сторис з України. Але я також був там особисто": зірка "Надприродного" Міша Коллінз підтримав українців
Американський актор Міша Коллінз, зірка серіалів "Усі жінки - відьми" та "Надприродне", під час повномасштабної війни відвідував Сумщину, Чернігівщину та Київ
Відеозвернення актор оприлюднив у себе в instagram.
Американський актор Міша Коллінз записав звернення на підтримку України. Як амбасадор UNITED24 він двічі приїжджав до України і збирав кошти на гуманітарне розмінування.
"Я дійсно бачив сторис, як і багато інших людей, про те, що відбувається в Україні", - сказав актор.
Він виклав відео з власного архіву, зняте під час перебування в Україні. На ньому посеред ночі Коллінз стоїть біля вікна в Києві 2023 року, дослухаючись до звуків вибухів.
"Росіяни навмисно здійснюють ці атаки близько третьої години ночі", - каже актор в архівному ролику.
Продовжуючи своє звернення, Коллінз зауважив: "Але я також був там особисто і на власні очі бачив вирви та зруйновані вщент будівлі, цілі громади, перетворені на руїни російськими ракетами та бомбами, десятки тисяч яких було скинуто за останні три роки. Я бачив українських солдатів, які втратили кінцівки через російські міни. Я бачив дітей-сиріт та батьків у скорботі. Я бачив неймовірно винахідливих, рішучих, невтомних українців, яких цей іноземний агресор перевершує за чисельністю та озброєнням, і які все ще борються щосили, день за днем, невтомно за свою країну, за свою свободу та за справедливість".
- У травні 2023 року Міша Коллінз уперше приїхав до Києва. Він підтримав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і став амбасадором UNITED24. У рамках цієї поїздки він відвідав Чернігівщину.
- За рік, у травні 2024-го, Коллінз провів день у Сумській області. Разом з підрозділом ДСНС вони побували на території, де проходить гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомилися з пошуковими собаками.
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