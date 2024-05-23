Зірка "Надприродного" Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер відвідали Сумщину

Про це повідомили в телеграм-каналі UNITED24.

Зірка серіалу "Надприродне" та амбасадор UNITED24 Міша Коллінз разом з американським режисером Даріусом Мардером провели день у Сумській області. Разом з підрозділом ДСНС вони побували на території, де проходить гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомилися з пошуковими собаками.

Фото: UNITED24

Фото: UNITED24

"Я вражений українською стійкістю", — зазначив Міша Коллінз.

Кінематографісти заїхали подивитися на школу, яку повністю зруйнував ворожий "шахед". Саме цей підрозділ ДСНС першим прибув на пошуково-рятувальні роботи.

Фото: UNITED24

Фото: UNITED24

Міша Коллінз як амбасадор UNITED24 збирає $450 тис. на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі.

Фото: UNITED24

Фото: UNITED24

У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до української столиці.