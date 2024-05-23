Зірка "Надприродного" Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер відвідали Сумщину
Американський актор Міша Коллінз та режисер фільмів "Звук металу" та "Місце під соснами" Даріус Мардер побували на території, де відбувається гуманітарне розмінування
Про це повідомили в телеграм-каналі UNITED24.
Зірка серіалу "Надприродне" та амбасадор UNITED24 Міша Коллінз разом з американським режисером Даріусом Мардером провели день у Сумській області. Разом з підрозділом ДСНС вони побували на території, де проходить гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомилися з пошуковими собаками.
Фото: UNITED24
Фото: UNITED24
"Я вражений українською стійкістю", — зазначив Міша Коллінз.
Кінематографісти заїхали подивитися на школу, яку повністю зруйнував ворожий "шахед". Саме цей підрозділ ДСНС першим прибув на пошуково-рятувальні роботи.
Фото: UNITED24
Фото: UNITED24
Міша Коллінз як амбасадор UNITED24 збирає $450 тис. на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі.
Фото: UNITED24
Фото: UNITED24
У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до української столиці.
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