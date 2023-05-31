Про це інформують на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським актором Мішею Коллінзом, який став амбасадором платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування".

Актор розповів про свою особисту мотивацію допомагати Україні в очищенні територій від мін і про своє бажання поширювати інформацію про ситуацію в країні.

"Зі свого боку Міша Коллінз повідомив, що його товариш – британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі – свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку. Тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні – це особисте питання", – розповіли у пресслужбі.

Зеленський подякував за його підтримку і наголосив про великий обсяг роботи, який потребує розмінування.

"Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією", – розповів президент.

Міша Коллінз також відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою саперів.

"Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься, допоки вся земля не буде очищена від мін. Розмінування надзвичайно важливе. Тому що від вибухових пристроїв часто страждають діти та сім’ї, які йдуть у ліс збирають гриби. Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", – сказав Коллінз.

Фото: Сайт президента України

Також на зустрічі був присутній Джайлс Дьюлі, який розповів, що його фонд "Спадок війни" (Legacy of War Foundation) збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером United24 у Великій Британії.

Довідково. Міша Коллінз - справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік – американський актор і режисер. Зіграв у фільмах "Стоунхендж. Апокаліпсис", "Карла", "Перерване життя", у телесеріалах "Швидка допомога", "Усі жінки – відьми". Найбільш відомий роллю ангела Кастіеля в серіалі "Надприродне".

Коллінз походить із сім’ї родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив в Україну. Він активно підтримує нашу країну від початку повномасштабного російського вторгнення.