До Києва приїхав зірка "Надприродного" Міша Коллінз, який став амбасадором UNITED24
Американський актор Міша Коллінз, відомий за роллю Кастіеля в серіалі "Надприродне", приїхав до Києва. Він підтримав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення і став амбасадором UNITED24
Знімки із залізничного вокзалу в Києві зʼявилися в telegram-каналі UNITED24.
Відомо також, що разом з Коллінзом приїхали також футболіст Андрій Шевченко, який грав на позиції нападника за київське "Динамо", та його син.
"Подивіться, хто приїхав! Та це ж наш амбасадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві", – йдеться в пості.
Укрзалізниця також у telegram-каналі повідомила про приїзд кінозірки.
"Цим візитом актор демонструє підтримку України та українців, а залізничники завжди раді вітати на борту наших рейсів тих, кого не лякають щоденні атаки ворогів на столицю", - йдеться у дописі.
Фото: Telegram-канал Укрзалізниці
- 24 лютого 2023 року всесвітньо відомі актори, музиканти та публіцисти записали звернення до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії та висловили солідарність та захоплення, серед них - Міша Коллінз.
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