Знімки із залізничного вокзалу в Києві зʼявилися в telegram-каналі UNITED24.

Відомо також, що разом з Коллінзом приїхали також футболіст Андрій Шевченко, який грав на позиції нападника за київське "Динамо", та його син.

"Подивіться, хто приїхав! Та це ж наш амбасадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві", – йдеться в пості.

Укрзалізниця також у telegram-каналі повідомила про приїзд кінозірки.

"Цим візитом актор демонструє підтримку України та українців, а залізничники завжди раді вітати на борту наших рейсів тих, кого не лякають щоденні атаки ворогів на столицю", - йдеться у дописі.

Фото: Telegram-канал Укрзалізниці