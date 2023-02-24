Відео зі зверненнями світових зірок оприлюднили в телеграм-каналі United 24.

Актор Морган Фрімен, американський астронавт Скотт Келлі, акторка Мішель Монаган, актор Метт Деймон, актор Марк Гемміл, кінорежисер Вес Андерсон, актор Майкл Кітон, гурт Pet Shop Boys, музикант Ден Рейнольдс з Imagine Dragons, актор Генрі Голдінг, історик Тімоті Снайдер, актор Джек Глісон, учасник АВВА Бйорн Ульвеус, актор Джош Бролін, акторка Кетрін Вінник, учасник Bring me the horizon Олівер Сайкс, актор Міша Коллінз, актор Лієв Шрайбер та інші звернулись до українців із словами захоплення та підтримки.

Зірки звернулись до українського народу, назвавши українців людьми, "які роблять неймовірні речі для України". Як зазначив на початку Метт Деймон, це "послання любові, поваги та солідарності до всіх наших братів і сестер в Україні".

Події, що стались 24 лютого 2022 року, Лієв Шрайбер назвав "актом неспровокованої агресії країни, що у тридцять разів більша за її жертву". Знаменитості назвали цей рік "часом жахливих втрат і болю".

"Увесь світ з глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу", - сказав зірка "Зоряних війн" Марк Гемміл.

Майкл Кітон назвав українців "найсильнішими людьми у світі", а актор Ітан Гоук відзначив, що українці боряться за всіх.

"Ви - натхнення для всього світу", - наголосила акторка та співачка Барбра Стрейзанд.

"Знайте, що ваша хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для усього світу", - додав Міша Коллінз.

Знаменитості запевнили, що вони підтримують Україну, моляться за її мешканців та солідарні з українцями.

Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник також звернулась до українців у річницю повномасштабного вторгнення

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