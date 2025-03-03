Колишньому вчителю фізкультури з Харкова, звинуваченому у ґвалтуванні підлітків, загрожує довічне увʼязнення

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2018-2021 роках чоловік працював учителем фізичної культури в різних закладах освіти Харкова. У цей період він ґвалтував та домагався школярів. Потерпілими стали четверо хлопчиків віком 11-13 років.

Після цього чоловік звільнився та переїхав. Правоохоронці знайшли його у вересні 2024 року в Почаївській лаврі.

Завдяки масштабному розголосу цієї справи в медіа до правоохоронців звернулись й інші чоловіки, які стали жертвами педофіла. Встановлено, що ще у 1998-1999 роках чоловік, коли був спортивним тренером у дитячому футбольному гуртку в Харкові, розбещував двох хлопчиків, яким не виповнилось 16 років.

Начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що викрити та затримати колишнього вчителя вдалося лише завдяки тому, що один із постраждалих хлопчиків заговорив про насильство.

Правоохоронці в Україні отримала матеріали цієї справи від генпрокуратури Латвії. Саме там зараз перебуває хлопець, який став однією з жертв обвинуваченого. Багато років він боявся розповісти про це. Зараз хлопцю вже 17 років, він працював із психологом та розповів подробиці, які шокують.

Наразі обвинувачений очікує на вирок, перебуваючи під вартою. За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нещодавно на Волині постановили вирок 34-річному жителю Вінниччини за зґвалтування 12-річної дівчинки, племінниці його дружини. Решту 15 років він буде позбавлений волі.



