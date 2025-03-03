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У Києві прощаються з журналісткою Тетяною Кулик і хірургом Павлом Іванчовим, які загинули через атаку РФ

Дар'я Куркіна
3 березня, 2025 понедiлок
13:11
Суспільство

У Києві 3 березня прощаються з журналісткою й членкинею Національної спілки журналістів України Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим - вони загинули внаслідок нічної атаки росіян 26 лютого

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Тетяна Кулик була журналісткою Укрінформу, авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних", їй було було 42 роки. Її чоловік Павло Іванчов був провідним українським хірургом-онкологом, доктором медичних і економічних наук, завідувачем кафедри хірургії Національного медичного університету імені Олександра Богомольця та заслуженим лікарем України. Йому було 52 роки. 

Подружжя загинуло 26 лютого внаслідок атаки російських дронів РФ на Київщині.

Сьогодні провести в останню путь Тетяну Кулик й Павла Іванчова прийшли рідні, друзі та колеги. Прощання із загиблими відбулося у приміщенні фізико-хімічного корпусу Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, поховають їх на Байковому кладовищі на Алеї Слави. 

"Це дуже важка втрата, це неочікувано. Вона ще молода, талановита людина. Вона любила життя, любила людей, свою професію. Вона була людяна, щира до рідних. Вона дуже мудра, я старша за неї, але вона була мудріша мене, і навіть якісь поради життєві (давала), і я прислухалася до неї. У неї дуже були чудові батьки й вони багато заклали в неї - цю любов до землі, любов до України, любов до людей. Вона була завжди відкрита до людей… Таких людей дуже мало в сучасному світі. Це неймовірна втрата для нас", - поділилася сестра Тетяни Кулик Альбіна.

Водночас колеги Павла Іванчова згадують, що напередодні трагедії він успішно зробив надскладну свою останню операцію. 

"Для мене він був і викладачем, і колегою, тому що я пішла по його стопах, це було моє рішення, коли мені було 16 років. Він дуже цим пишався. Він мені допомагав на кожному шляху мого навчання, він був тією людиною, до кого я завжди могла звернутися з будь-яким питанням… Моя мама завжди його називала скальпелем у Божих руках, і це правда. Він ніс свою місію з гордістю", - згадує донька Павла Юлія.

Декан медичного факультету НМУ імені Богомольця Оксана Борковська поділилася, що хірург мав дві мрії. Він хотів зробити хірургію ближчою до людей і почав для цього транслювати проведення своїх операцій у соцмережі аби, зокрема, молоді лікарі не боялися опановувати цю сферу. Також Павло Іванчов мріяв реформувати українську систему охорони здоровʼя.

"Його руки - це була остання надія багатьох пацієнтів, яких він рятував. Він дуже гордився своїми учнями, співробітниками кафедри, їхніми здобутками. З великою любовʼю розповідав про свою родину, своїх дітей, свою маму, про пані Тетяну. Він був дуже надійним другом", - розповіла Борковська. 

"Павла Васильовича я буду згадувати завжди як людину, яка дасть поради в найважчих ситуаціях. До нього ми відправляли найрідніших людей, аби він міг їм допомогти. Разом з ним ми радилися, як проводити якісь зміни в підготовці нових молодих хірургів, лікарів. Завдяки тому широкому світогляду, яке він отримав на своїх стажуваннях по всьому світі, у Сполучених Штатах Америки, мав дуже свіжий погляд на медицину, і ми дуже сподівалися, що це розвине його потенціал далі й дозволить університету стати ще більш сучасним... Головне, чого в них потрібно вчитися - слідувати своїм цінностям. Тому що цінності повинні бути незмінні - одного разу сформульовані й пройти з ними усе життя", - згадав ректор НМУ ім. Богомольця Юрій Кучин.

  • Увечері вівторка, 25 лютого, російські загарбники запустили ударні дрони для обстрілу України. Унаслідок ворожої атаки у Київській області загинуло двоє людей. Через атаку РФ загинули журналістка та членкиня Національної спілки журналістів України Тетяна Кулик, а також її чоловік - хірург Павло Іванчов.
Теги:
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журналісти
лікарі
Київщина
Війна з Росією
новини Києва
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