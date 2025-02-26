Через нічну атаку РФ на Київщину загинули журналістка Тетяна Кулик і хірург Павло Іванчов

Про загибель журналістки повідомляють Укрінформ і Суспільне.

Зазначається, що загибла була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних" та виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа в Укрінформі. Раніше жінка також була співробітницею Суспільного.

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", - заявив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

Тетяна Кулик навчалась у Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО "Хрещатик, 26" – філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України "Київська регіональна дирекція".

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця повідомив, що через російську атаку загинув завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби", - йдеться у дописі.