Конфігурація нашого плацдарму складна для утримання: Згурець про ситуацію на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз на Курщині тривають активні дії й з нашого боку, і з боку противника. Відомо, що понад пів року українські війська на території Росії утримують ділянку, яка на сьогодні зменшилася за площею. Ворог збільшив кількість своїх сил, аби скерувати їх на витіснення ЗСУ. Декілька днів тому російська війська витіснили наші підрозділи з населеного пункту Свердликове, який розташований поряд з трасою, що забезпечує постачання наших військ з Сум до Суджі. Також знаємо, що було просування окупантів до села Новеньке на Сумщині, але вони звідти вибиті", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, проблема у тому, що на ділянці від Свердликового та Новенького ворог зараз активно використовує свої безпілотні підрозділи та скеровує їх на перерізання логістики, якою живиться наше угруповання на Курському напрямку. По трасі від Сум до Суджі відбуваються постійні атаки російських безпілотників з використанням дронів на оптоволокні. Це один з суттєвих викликів, який вимагає якоїсь реакції з боку керівництва ЗСУ.

"Знаємо, що у заходах протидії бере активну участь наша авіація, яка знищує виявлені точки, звідки ворог використовує свої дрони, також працюють засоби РЕБ. Але зараз сама конфігурація нашого плацдарму, який в довжину – 45 км та по ширині - десь 20 км, фактично досить складна для утримання. Адже 20 км із західного флангу, звісно, створює умови для використання засобів впливу на наші підрозділи, і утримувати цю ділянку вкрай непросто. Відомо, що політична складова утримання цього плацдарму – важлива, але треба зважувати військові та військово-політичні ризики: якщо ситуація з логістикою буде погіршуватися, то треба ухвалювати рішення щодо доцільності перебування українських підрозділів на Курщині. Повторюсь, що політична вага цієї ситуації часом переважає військову раціональність", - зауважив військовий експерт.

Згурець резюмував, що з одного боку у противника на Курщині накопичено 60 тис. особового складу, яких ЗСУ стримують, відповідно, ворог не скеровує ці сили на інші напрямки. Але й треба розуміти - якою ціною дається утримання цього плацдарму, щоб це не стало другими Кринками, коли наші військові демонструють мужність, впертість, тримаючи надскладні ділянки. Якщо є можливість забезпечити вигіднішу конфігурацію для нашої оборони й так само утримувати ці війська, то іноді й військова складова має випереджати політичні очікування від утримання тих чи інших ділянок фронту.