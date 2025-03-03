РФ 2 березня просунулась на Курщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині, - DeepState
Протягом неділі, 2 березня, просування російських загарбницьких військ зафіксували у Курській, Донецькій, Харківській та Луганській областях
Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, російська армія просунулась у Піщаному Донецької області, біля Погребків Курської області, Надії Луганської області, а також Загризового на Харківщині.
Інформація щодо просування ЗСУ – не розголошується.
- Від початку доби 2 березня на російсько-українському фронті зафіксували 97 бойових зіткнень. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.
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