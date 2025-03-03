"От хто дійсно найкрутіші": зірка "Убити Білла" Деріл Ганна підтримала Україну зі сцени "Оскара"

Відео оприлюднило видання The Hollywood Reporter на X.

64-річна американська акторка і режисерка Деріл Ганна, зірка фільмів Квентіна Тарантіно "Убити Білла. Фільм 1" та "Убити Білла. Фільм 2" оголошувала переможця в номінації "Найкращий монтаж" під час 97-ї церемонії премії "Оскар".

Першими словами знаменитості, тільки-но вона вийшла на сцену "Оскара" проти ночі 3 березня, стали слова підтримки Україні.

"Слава Україні! От хто дійсно найкрутіші", — виголосила Ганна.

"Slava Ukraini" - Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

У номінації, яку оголошувала зірка, переміг фільм Шона Бейкера "Анора" про стосунки секс-працівниці Анори та сина російського олігарха. У стрічці також знявся росіянин Юрій Борисов - фігурант бази "Миротворець", який брав участь у зйомках фільму "Калашніков" в окупованому Криму, а у 2019-му знявся у стрічці "Т-34", яка прославляла російську армію.