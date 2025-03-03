"От хто дійсно найкрутіші": зірка "Убити Білла" Деріл Ганна підтримала Україну зі сцени "Оскара"
Американська акторка й режисерка Деріл Ганна, яка під час церемонії "Оскар-2025" оголошувала переможця в номінації "Найкращий монтаж", згадала про Україну
Відео оприлюднило видання The Hollywood Reporter на X.
64-річна американська акторка і режисерка Деріл Ганна, зірка фільмів Квентіна Тарантіно "Убити Білла. Фільм 1" та "Убити Білла. Фільм 2" оголошувала переможця в номінації "Найкращий монтаж" під час 97-ї церемонії премії "Оскар".
Першими словами знаменитості, тільки-но вона вийшла на сцену "Оскара" проти ночі 3 березня, стали слова підтримки Україні.
"Слава Україні! От хто дійсно найкрутіші", — виголосила Ганна.
У номінації, яку оголошувала зірка, переміг фільм Шона Бейкера "Анора" про стосунки секс-працівниці Анори та сина російського олігарха. У стрічці також знявся росіянин Юрій Борисов - фігурант бази "Миротворець", який брав участь у зйомках фільму "Калашніков" в окупованому Криму, а у 2019-му знявся у стрічці "Т-34", яка прославляла російську армію.
- "Анора" отримала 5 статуеток "Оскар", зокрема і в номінації "Найкращий фільм".
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