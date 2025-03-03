"Оскар-2025": у США оголосили переможців кінопремії

Про це йдеться на сайті кінопремії.

Головним фаворитом цього року стала стрічка "Емілія Перес", яка отримала рекордні 13 номінацій. А ключовим тріумфатором вечора став фільм "Анора", який здобув 5 статуеток, зокрема в ключових категоріях.

Так, "Оскар" за найкращу чоловічу роль отримав Едріан Броуді. Для актора це друга нагорода Кіноакадемії після "Оскара" за "Піаніста" у 2003 році. "Бруталіст" отримав ще два "Оскари" - за найкращу роботу оператора (Лола Кроулі) та за найкращу музику для фільму (Деніел Блумберг). Загалом фільм претендував на нагороди у 10 категоріях.

Володаркою премії за найкращу жіночу роль другого плану стала Зої Салдана ("Емілія Перес"). "El Mal" з цього фільму отримала "Оскар" як найкраща оригінальна пісня.

Нагороду за найкращий адаптований сценарій здобув Пітер Строан ("Конклав"). "Субстанція" перемогла у номінації "Кращий грим та зачіски". "Дюна: Частина друга" перемогла в категоріях "Найкращий звук" та "Найкращі візуальні ефекти".

Найкращим короткометражним анімаційним фільмом став "У тіні кипариса" іранських режисерів Хоссейна Молаемі та Ширін Сохані. "Оскар" за найкращий повнометражний анімаційний фільм отримав "Потік" Гінта Зілбалодиса.

Усі переможці цьогорічної премії "Оскар"

Найкращий фільм — "Анора";

— "Анора"; Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль").

– Кіран Калкін ("Справжній біль"). Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Потік. Останній кіт на землі".

– "Потік. Останній кіт на землі". Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "У тіні кипариса".

– "У тіні кипариса". Найкращий дизайн костюмів – "Wicked: Чародійка".

– "Wicked: Чародійка". Найкращий оригінальний сценарій – "Анора".

– "Анора". Найкращий сценарій-адаптація – "Конклав".

– "Конклав". Найкращий грим та зачіска – "Субстанція".

– "Субстанція". Найкращий монтаж – "Анора".

– "Анора". Найкраща жіноча роль другого плану – Зої Салдана ("Емілія Перес").

– Зої Салдана ("Емілія Перес"). Найкраща робота художника-постановника – "Wicked: Чародійка".

– "Wicked: Чародійка". Найкраща пісня – "Емілія Перес".

– "Емілія Перес". Найкращий документальний короткометражний фільм – "Єдина дівчина в оркестрі".

– "Єдина дівчина в оркестрі". Найкращий документальний повнометражний фільм – "Немає іншої землі".

– "Немає іншої землі". Найкращий звук – "Дюна: Частина друга".

– "Дюна: Частина друга". Найкращі візуальні ефекти – "Дюна: Частина друга".

– "Дюна: Частина друга". Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Я не робот".

– "Я не робот". Найкраща операторська робота – "Бруталіст".

– "Бруталіст". Найкращий міжнародний фільм – "Я досі тут".

– "Я досі тут". Найкраща музика до фільму – "Бруталіст".

– "Бруталіст". Найкраща чоловіча роль – Едріан Броуді ("Бруталіст").

– Едріан Броуді ("Бруталіст"). Найкращий режисер – Шон Бейкер ("Анора").

– Шон Бейкер ("Анора"). Найкраща жіноча роль – Майкі Медісон ("Анора").

Нагадаємо, документалка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва була номінована на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

