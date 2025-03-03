Фінляндія й Норвегія беруть участь у підготовці мирного плану щодо України, - Стубб

Про це заявив фінський президент Александр Стубб, передає Yle.

Він розповів, що на саміті в Лондоні, присвячений Україні, "були зроблені кроки вперед".

"На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану", - підкреслив президент Фінляндії.

За його словами, у підтримці підготовки цього плану Фінляндія бере участь разом із Норвегією.

"У нас будуть переговори з Україною найближчими днями", - сказав Стубб, додавши, що на зустрічі держави не взяли нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.

Водночас фінський лідер підкреслив: підтримка Києва має полягати у військовій, політичній та економічній сферах.

"Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються", - заявив Стубб.