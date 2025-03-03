Фінляндія й Норвегія беруть участь у підготовці мирного плану щодо України, - Стубб
Фінляндія та Норвегія беруть участь у підтримці підготовки мирного плану щодо України. Зокрема, Гельсінкі проведе перемовини з Києвом найближчим часом
Про це заявив фінський президент Александр Стубб, передає Yle.
Він розповів, що на саміті в Лондоні, присвячений Україні, "були зроблені кроки вперед".
"На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану", - підкреслив президент Фінляндії.
За його словами, у підтримці підготовки цього плану Фінляндія бере участь разом із Норвегією.
"У нас будуть переговори з Україною найближчими днями", - сказав Стубб, додавши, що на зустрічі держави не взяли нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.
Водночас фінський лідер підкреслив: підтримка Києва має полягати у військовій, політичній та економічній сферах.
"Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються", - заявив Стубб.
- У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію. Британський премʼєр Кір Стармер пояснив, про що відносно України домовилися на зустрічі.
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