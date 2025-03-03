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США призупиняють кібероперації проти Росії, - CNN

Світлана Кравченко
3 березня, 2025 понедiлок
08:41
Технології кіберзахист

Сполучені Штати Америки призупинили проведення та планування наступальних кібероперацій проти Росії

Зміст

Про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.

Джерело видання зазначило, що цей крок США став "серйозним ударом", особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу та досліджень.

За словами посадовця, є занепокоєння, що пауза в наступальних діях зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви. Як пише CNN, Росія має потужну групу хакерів, здатних порушувати роботу критичної інфраструктури США та здобувати конфіденційну інформацію.

Призупинення операцій і планування з боку Кіберкомандування США - підрозділу, який відповідає за наступальні та оборонні кібероперації - відбулося на тлі зусиль адміністрації Трампа досягти ширшої розрядки у відносинах із Росією.

"Через міркування оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани чи операції. Жоден напрям для міністра оборони Піта Геґсета не є важливішим за безпеку військових у всіх видах операцій, включно з кіберпростором", - заявив CNN високопоставлений представник Пентагону.

Тим часом Кремль розглядає кіберпростір як тактичну перевагу у відносинах зі США, оскільки може проникати в критичну інфраструктуру та намагатися впливати на вибори. Зі свого боку американські військові та розвідувальні хакери останніми роками дедалі частіше проводили операції проти російських кіберзлочинців та співробітників розвідки.

  • Нагадаємо, 27 лютого між російськими та американськими представниками в Стамбулі відбулися переговори щодо проблем роботи посольств - вони тривали понад шість годин. Країни визначили кроки для стабілізації відносин у сферах банкінгу та дипломатії.


 

Теги:
Новини
Світ
Росія
США
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