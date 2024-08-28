Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону

Про це заявили премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр фінансів Польщі Анджей Доманський на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Ми підготували бюджет будівництва і сили: будуватимемо те, що потрібно для безпосередньої безпеки Польщі, а також енергетичної безпеки. Ми узгодили також рекордні витрати на оборону, йдеться про понад 186 млрд злотих (приблизно $48 млрд, - ред.)", - підкреслив Туск.

Польський премʼєр наголосив, що таке зростання є рекордним у сфері оборонних витрат держави.

Водночас Доманський додав, що у 2025 році Варшава виділить на оборону майже 187 млрд злотих - 4,7% ВВП Польщі.