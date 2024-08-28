Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
У Польщі затвердили проєкт бюджету на наступний рік, відповідно до якого країна витратить рекордну суму на оборону - близько $48 млрд, що становить майже 5% від ВВП
Про це заявили премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр фінансів Польщі Анджей Доманський на пресконференції, повідомляє Укрінформ.
"Ми підготували бюджет будівництва і сили: будуватимемо те, що потрібно для безпосередньої безпеки Польщі, а також енергетичної безпеки. Ми узгодили також рекордні витрати на оборону, йдеться про понад 186 млрд злотих (приблизно $48 млрд, - ред.)", - підкреслив Туск.
Польський премʼєр наголосив, що таке зростання є рекордним у сфері оборонних витрат держави.
Водночас Доманський додав, що у 2025 році Варшава виділить на оборону майже 187 млрд злотих - 4,7% ВВП Польщі.
- 13 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомляв про плани Польщі збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП у 2025 році на тлі війни РФ проти України.
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