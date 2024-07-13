Очільник польського МЗС Сікорський оголосив про наміри Польщі витрачати 5% ВВП на оборону

Про це повідомляє Bloomberg.

Він зауважив, що колишній президент США Дональд Трамп "мав рацію, коли наполягав на тому, що союзники повинні витрачати більше коштів".

Водночас, за його словами, Польща планує витратити близько 4% ВВП цього року, перш ніж збільшувати витрати далі.

Сікорський наголосив, що витрати не повинні бути "єдиним мірилом". Так, наприклад, Ісландія, член НАТО, має невеликий оборонний бюджет, але відіграє важливу роль, дозволяючи союзникам заправляти літаки. А Польща відправила війська до Афганістану, щоб допомогти США, коли це було необхідно, навіть коли вона все ще витрачала менше ніж 2% на оборону.

"Ми більше не перебуваємо у вічному мирі після холодної війни", - підкреслив очільник польського зовнішньополітичного відомства. - Але альянс - це не сусідська охоронна компанія".