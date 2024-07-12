Є умова: Польща звернулась до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні енергію зі своїх ТЕС

Про це інформує Onet.

За словами речника Єврокомісії Тіма Макфі, цю ідею озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Варшави в понеділок.

"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергетичний міст в Україну", - заявив Туск.

Макфі зазначив, що "польська влада звернулася до Комісії з проханням про зустріч для обговорення цього питання".

Він пояснив, що Польща як країна Євросоюзу зобов'язана платити квоти за електроенергію, вироблену на її електростанціях і поставлену в Україну, у рамках правил СТВ.

Речник додав, що Єврокомісія залишається відданою підтримці енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хоче спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає подробиць.