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Є умова: Польща звернулась до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні енергію зі своїх ТЕС

12 липня, 2024 п'ятниця
22:04
Світ Україна-Польща

Польща запропонувала Єврокомісії постачати електроенергію Україні зі своїх ТЕС за умови, якщо не потрібно буде платити за викиди

Зміст

Про це інформує Onet.

За словами речника Єврокомісії Тіма Макфі, цю ідею озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Варшави в понеділок.

"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергетичний міст в Україну", - заявив Туск. 

Макфі зазначив, що "польська влада звернулася до Комісії з проханням про зустріч для обговорення цього питання".

Він пояснив, що Польща як країна Євросоюзу зобов'язана платити квоти за електроенергію, вироблену на її електростанціях і поставлену в Україну, у рамках правил СТВ.

Речник додав, що Єврокомісія залишається відданою підтримці енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хоче спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає подробиць.

  • З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Наразі Україна імпортує максимально можливий обсяг електроенергії.
  • У квітні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз основна проблема України полягає в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак. "Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив він.
Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
Енергія
допомога Україні
підтримка України
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