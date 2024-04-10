"Імпорт не врятує": Укренерго порадило підприємствам генерувати власну електроенергію

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, зараз питання не в імпорті та відсутності електроенергії в системі в цілому, а в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак, через що для промислових споживачів на Криворіжжі застосовуються обмеження.

"Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив Кудрицький.

"Але, безумовно, в неї треба вкласти кошти, її треба реконструювати. Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - додав він.

Кудрицький сказав, що Укренерго підтримує будівництво підприємствами власної генерації, але це мають бути технології, які покривають весь їхній графік споживання, це не можуть бути просто сонячні панелі.

"Якщо це буде сонячна станція, вона має бути з акумулятором, а якщо це якась газова, наприклад, газотурбіна чи газопоршнева станція – чудово", – пояснив він.