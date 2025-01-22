Трамп розкрив, що написав йому Байден у листі, коли залишив Білий дім
Президент США Дональд Трамп поділився з журналістами текстом прощального листа його попередника Джо Байдена, який той залишив в Овальному кабінеті за американською традицією
Про це пише Fox News.
Лист, підписаний Байденом, адресований "шановному президентові Трампу".
"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування", - йдеться в ньому.
Написання листів своїм наступникам - президентська традиція у США, започаткована у 1989 році.
- 20 січня стало відомо, що Байден залишив листа своєму наступнику Трампу перед тим, як покинув Білий дім.
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