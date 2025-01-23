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Головна Футбол Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру

Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру

Євген Козярін
23 січня, 2025 четвер
00:49
Футбол Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті

За підсумками 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів лідерство в турнірній таблиці продовжує утримувати "Ліверпуль". Натомість "Манчестер Сіті" наразі поза командами, які проходять далі в турнірі

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Англійський "Ліверпуль" набрав 21 очко. Другою з 18 пунктами йде іспанська "Барселона". По 16 балів мають лондонський "Арсенал" та міланський "Інтер". По 15 - мадридський "Атлетико" і "Мілан".

Єдиний представник України - "Шахтар" - набрав 7 очок та займає 27-му позицію.  "Манчестер Сіті"  перебуває на 25-му місці з 8-ма балами.

До 1/8 фіналу напряму потраплять вісім найкращих команд, клуби, які посядуть 9-24 місця посперечаються за право опинитися там у стикових матчах.  Останній, восьмий тур гратимуть одночасно - 29 січня о 22:00.

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце. 

Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.

В останньому турі "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунда.

Теги:
Спорт
Шахтар
Ювентус
Барселона
Реал
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів
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