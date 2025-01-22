Комісар ЄС Кубілюс розповів, які реформи є вирішальними для успішної євроінтеграції України

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту Еспресо.

"Усі необхідні реформи викладені в так званому ключовому комюніке, яке добре відоме вашому уряду, відповідним міністрам і віцепрем’єр-міністерці Ользі Стефанішиній", - сказав комісар ЄС і додав, що деякі сектори потребуватимуть перехідного періоду для відповідності регуляціям Євросоюзу, однак ухвалити всі необхідні регуляції та закони потрібно якомога швидше.

"Українські політики та суспільство мають пам’ятати одну важливу річ: членство в ЄС є надзвичайно вигідним для країн, подібних до наших — пострадянських країн з нерозвиненими економіками. Звичайно, Україна зараз переживає величезну трагедію та агресію, яка змінює всі умови. Неможливо порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами. Але я б закликав Україну якомога швидше ухвалювати всі необхідні регуляції та закони, приймати ключове комюніке та проводити реформи", - наголосив Кубілюс.

За його словами, попри те, що євроінтеграція може бути болісним процесом, вигоди від неї очевидні. Комісар ЄС пригадав, як це було з Литвою.

"Я добре пам’ятаю, як під час наших переговорів, наприклад, наші фермери дуже хвилювалися. Вони думали, що членство в ЄС знищить їхні господарства та можливості для нормального життя. Але зараз, більш ніж через 20 років ми бачимо, що саме сільське господарство отримало найбільшу вигоду від нашого членства в ЄС", - зазначив він.

Минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже сформувала 36 робочих груп для підготовки переговорних позицій про вступ до Європейського Союзу за всіма кластерами.

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